Сравни значения величин,не заполняя окошки числами. подчеркни те равенства или неравенства, в которых могут быть разные ответы. 2см.... мм... 3мм... мм ;5 дм.... см... 4дм... см ;7м... дм... 6м... дм ;1м 9дм.... 1м... дм ;4см 9...
Математика
Сравни значения величин,не заполняя окошки числами. подчеркни те равенства или неравенства, в которых могут быть разные ответы. 2см.... мм... 3мм... мм ;5 дм.... см... 4дм... см ;7м... дм... 6м... дм ;1м 9дм.... 1м... дм ;4см 9мм.... 4см..мм ;6м 1дм...6м.. дм
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0. меньше1. больше2. больше3. разный ответ4. больше или равно (разные ответы)5. меньше или равно (разные ответы)
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