Сравни значения величин,не заполняя окошки числами. подчеркни те равенства или неравенства, в которых могут быть разные ответы. 2см.... мм... 3мм... мм ;5 дм.... см... 4дм... см ;7м... дм... 6м... дм ;1м 9дм.... 1м... дм ;4см 9...

Математика
Сравни значения величин,не заполняя окошки числами. подчеркни те равенства или неравенства, в которых могут быть разные ответы. 2см.... мм... 3мм... мм ;5 дм.... см... 4дм... см ;7м... дм... 6м... дм ;1м 9дм.... 1м... дм ;4см 9мм.... 4см..мм ;6м 1дм...6м.. дм
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0. меньше1. больше2. больше3. разный ответ4. больше или равно (разные ответы)5. меньше или равно (разные ответы)

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Сколько времени длится молния если через поперечное сечение ее канала протекает ??аряд 30кл, а ток равен 25 ка
Ответить
История
Это оружие долгое время являлось основным вооружением русской пехоты. Народное п??озвище этого оружия затмило имя ее создателя. Оригинальность в ко...
Ответить
Русский язык
Задали проект Говорите правильно.По русскому языку. Надо провести исследование ??ак говорят окружающие нас люди. например как правильно сказать т...
Ответить
Русский язык
Составьте с два предложения в одном из которых слово шарик будет именем собственным
Ответить
Алгебра
Аня решила приготовить оладьи по бабушкиному рецепту. В рецепте сказано, что для приготовления восьми овсяных оладий необходимо 100 граммов масла,...
Ответить