Сравни значения величин,не заполняя окошки числами. подчеркни те равенства или неравенства, в которых могут быть разные ответы. 2см.... мм... 3мм... мм ;5 дм.... см... 4дм... см ;7м... дм... 6м... дм ;1м 9дм.... 1м... дм ;4см 9...

Математика

Сравни значения величин,не заполняя окошки числами. подчеркни те равенства или неравенства, в которых могут быть разные ответы. 2см.... мм... 3мм... мм ;5 дм.... см... 4дм... см ;7м... дм... 6м... дм ;1м 9дм.... 1м... дм ;4см 9мм.... 4см..мм ;6м 1дм...6м.. дм

Автор: Гость