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Сравни знаки больше меньше или равно 8м 3дм 79 дм
Сравни знаки больше меньше или равно 8м 3дм 79 дм
Ответ(ы):
Ответил Гость:
8м>79дм-80дм>79дм, 8м<3дм-80дм<3дм 79дм>3дм
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