Сравнить расположение Евразии и Северной Америки. Что общего и различного в их ге??графическом положении?

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Материк Евразия экватор не пересекает, часть южной Евразии находится в северном тропике (пересекает его) , заходит за северный полярный круг, а также пересекает нулевой меридиан ( нулевой меридиан проходит через западную Европу) . 2 крайние точки материка: Материковые точки Мыс Челюскин 77°43' с. ш. — крайняя северная материковая точка. Мыс Пиай 1°16' с. ш. — крайняя южная материковая точка. Мыс Рока 9º31' з. д. — крайняя западная материковая точка. Мыс Дежнёва 169°42' з. д. — крайняя восточная материковая точка. Островные точки Мыс Флигели 81°52' с. ш. — крайняя северная островная точка Южный остров 12°4' ю. ш. — крайняя южная островная точка. скала Моншик 31º16' з. д. — крайняя западная островная точка. Остров Ратманова 169°0' з. д. — крайняя восточная островная точка. 3 Евразия расположена в арктическом, субарктическом, умеренном, субтропическом, тропическом и субэкваториальном поясах. Евразия протянулась с запада на восток на 16 тыс. км, с севера на юг — на 8 тыс. км 4 Евразию омывают все океаны. Моря, омывающие Евразию: море Лаптевых, восточно-сибирское море, чукотское море, берингово море, охотское море, японское море, желтое, восточно-китайское, южно-китайское, аравийское, красное, средиземное, северное, норвежское, Баренцева, Карское моря. 5 этот материк самый большой из всех.. относительно северной и южной Америки, Евразия находится абсолютно в другом полушарии, Африку и Евразию соединяет Суэцкий канал...