сравнить структуры тыльной с ладонной стороной руки

Гость: Гость:

Во первых верхняя сторона ладони отличается от нижней структурой эпидермиса. На верхней он в болешинстве своем содержит омертвевшие клетки, а на нижней напротив живые. Во вторых верхняя сторона имеет волосеные включения (луковицы), а нижняя таких включений не имеет. В третьих нижняя часть ладони гораздо теплее чем верхняя! Все.