сравнить структуры тыльной с ладонной стороной руки
Биология
сравнить структуры тыльной с ладонной стороной руки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во первых верхняя сторона ладони отличается от нижней структурой эпидермиса. На верхней он в болешинстве своем содержит омертвевшие клетки, а на нижней напротив живые. Во вторых верхняя сторона имеет волосеные включения (луковицы), а нижняя таких включений не имеет. В третьих нижняя часть ладони гораздо теплее чем верхняя! Все.
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