Сравнить значение выражения будут ли у них равные значения? 2898/7*8-237+5129= 2898*8/7-237+5129= объяснение нужны

Математика

Сравнить значение выражения будут ли у них равные значения? 2898/7*8-237+5129= 2898*8/7-237+5129= объяснение нужны

Автор: Гость