Сравнить значение выражения будут ли у них равные значения? 2898/7*8-237+5129= 2898*8/7-237+5129= объяснение нужны

Математика
Сравнить значение выражения будут ли у них равные значения? 2898/7*8-237+5129= 2898*8/7-237+5129= объяснение нужны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2898:7=414 414*8=3312 3312-237=3075 3075+5129=8204 2898*8=23184 23184:7=3312 3312-237=3075 3075+5129=8204 значения равные, а объяснением может быть расчет
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