Сравните:1)9,8-4 и 4-9,8 2)2-0,25 и 0,25-2 3)5/6-1 и 1- 5/6 4)5-6,2и 6,2-5 5)-6-(-9)и 6-9 6)1/2-3 и 3-1/2 Пож заранее с??асибо✔
Математика
Сравните:1)9,8-4 и 4-9,8 2)2-0,25 и 0,25-2 3)5/6-1 и 1- 5/6 4)5-6,2и 6,2-5 5)-6-(-9)и 6-9 6)1/2-3 и 3-1/2 Пож заранее с??асибо✔
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Гость:
Буду писать только знаки 1) > 2)> 3)< 4)< 5)= 6)<
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