Сравните:1)9,8-4 и 4-9,8 2)2-0,25 и 0,25-2 3)5/6-1 и 1- 5/6 4)5-6,2и 6,2-5 5)-6-(-9)и 6-9 6)1/2-3 и 3-1/2 Пож заранее с??асибо✔

Математика

Сравните:1)9,8-4 и 4-9,8 2)2-0,25 и 0,25-2 3)5/6-1 и 1- 5/6 4)5-6,2и 6,2-5 5)-6-(-9)и 6-9 6)1/2-3 и 3-1/2 Пож заранее с??асибо✔

Автор: Гость