Сравните 2 оперы Иван Сусанин и князь Игорь

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Иван Сусанин и князь Игорь озабочены судьбой своей Родины и стремятся всеми силами защитить ее, только один – ценой своей гибели, а другой храбростью полководца. не знаю я сама сочиняла получила 4 но думаю оценка нормальная