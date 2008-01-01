сравните 3 воспоминания о детстве. чем отличается детство алеши пешкова. от детства сережи багрова. и николеньки иртеньева

Самая большая ценность всего человечества – семья. А самый главный период жизни человека – детство. Именно в детстве формируется характер человека, его взгляды на жизнь.Неслучайно 2008 год в России объявлен Годом семьи и социальной поддержки, т.к. проблемы воспитания и развития семьи чрезвычайно актуальны сегодня.