Сравните а)11. 11. б) 0,48. 25/24 18. 19. Решите а)8-3 6/7 б)2 1/8 +3 5/12 в) 5 13/15+ 1 7/12 г)7 3/8-3 5/6 х-2 8/15=3 7/12 3,45*(2,08 -к)= 6,21 6 34/5 (6 это целая)
Математика
Сравните а)11. 11. б) 0,48. 25/24 18. 19. Решите а)8-3 6/7 б)2 1/8 +3 5/12 в) 5 13/15+ 1 7/12 г)7 3/8-3 5/6 х-2 8/15=3 7/12 3,45*(2,08 -к)= 6,21 6 34/5 (6 это целая)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь я тебе помогла так как у нас одинаковые числители а знаменатель в первом случае меньше то в итоге первое число будет больше второго или ~0.61>~0.57 ~ - приблизительно
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