Сравните числа: а)500,001 и 50,01 б)17,183 и 17,09 в) 29,5 и 29,53 г) 7 и 6,99 д) 0,89 и 1,5 е) 0,00041 и 0,0005
Математика
Сравните числа: а)500,001 и 50,01 б)17,183 и 17,09 в) 29,5 и 29,53 г) 7 и 6,99 д) 0,89 и 1,5 е) 0,00041 и 0,0005
Ответ(ы) на вопрос:
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А)500,001 больше б)17,183 больше в)29,53 больше г)7 больше д)1,5 больше е)0,0005 больше
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