Сравните числа: а)500,001 и 50,01 б)17,183 и 17,09 в) 29,5 и 29,53 г) 7 и 6,99 д) 0,89 и 1,5 е) 0,00041 и 0,0005

Математика

Сравните числа: а)500,001 и 50,01 б)17,183 и 17,09 в) 29,5 и 29,53 г) 7 и 6,99 д) 0,89 и 1,5 е) 0,00041 и 0,0005

Автор: Гость