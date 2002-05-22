Сравните числа а и б. а = 791/993, б = 779/991

Сравните числа а и б. а = 791/993, б = 779/991

Ответ(ы):

Ответил Гость:
а = 791/993 = 783881/984063 б = 779/991 = 773547/984063 а>б
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