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Сравните числа а и б. а = 791/993, б = 779/991
Сравните числа а и б. а = 791/993, б = 779/991
Ответ(ы):
Ответил Гость:
а = 791/993 = 783881/984063 б = 779/991 = 773547/984063 а>б
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