Сравните числа и их модули а)0 8 б)15 и-10 в)-15и-10 г)-38и-1087

Сравните числа и их модули а)0 8 б)15 и-10 в)-15и-10 г)-38и-1087

Ответ(ы):

Ответил Гость:
незачто))
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