Сравните дроби: д)9/8 и 1 1/8 е)1 8/20 и 1 2/9 ж)5/9и 9/5 з)12/11 и 11/12

Сравните дроби: д)9/8 и 1 1/8 е)1 8/20 и 1 2/9 ж)5/9и 9/5 з)12/11 и 11/12

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Д 2 больше е 2 больше ж 2 больше з 1 больше
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