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Сравните дробь 3/8 6/16
Сравните дробь 3/8 6/16
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3/8 = 6/16 6/16 можно сократить = 3/8
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