Сравните два умозаключения. Выберите верное: 1) Все дети любят яблоки. Света-ребёнок. Следовательно, Света любит яблоки. 2)Все дети любят яблоки. Света любит яблоки. Следовательно, Света- ребёнок.

Обществознание
Сравните два умозаключения. Выберите верное: 1) Все дети любят яблоки. Света-ребёнок. Следовательно, Света любит яблоки. 2)Все дети любят яблоки. Света любит яблоки. Следовательно, Света- ребёнок.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Перовое умозаключение правильное
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