Сравните экономическое развитие Австро-Венгрии в конце 19 в. с экономическим развитием Италии или Германии

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В области внешней политики Австро-Венгрия всё больше попадала под влияние Германии. В 1879 был заключён Австро-германский союз (Австро-германский договор 1879), направленный в первую очередь против России и Франции, и вскоре после этого - Тройственный союз 1882 Германии, Австро-Венгрии и Италии. Итак, перегруппировки сил в Европе в основном завершилась. Европа окончательно раскололась на два противостоящих между собой военные блоки. - В 1908-1909 гг возникла боснийский кризис. Австро-Венгрия присоединила в себя давно оккупированы ее войсками Боснию и Герцеговину. Это поставило под угрозу существование независимой сербского государства. Сербия готовилась дать отпор любому вторжению, рассчитывая на помощь России. Но Россия не была готова к войне с Австро-Венгрией, на стороне которой выступала Германия. Поэтому российское правительство, а вслед за ним и сербский, были вынуждены признать власть Австро-Венгрии над Боснией и Герцеговиной.