Сравните физические и химические явления.Ответ проиллюстрируйте конкретными примерами

При физических явлениях молекулы веществ не изменяются. При химических - изменяются например: физические явления: плавление льда, кипение воды, испарение и замерзание воды, выветривание горных пород. химические: горение свечи,спички, скисание молока, брожение виноградного сока, образование осадка при сливании жидкостей.