Сравните идеологию итальянского фашизма и германского национал-социализма. Что в них общего, что отличает их?

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Самым простым будет выделение общих понятий: - диктатура - милитаризм - вождизм - антикоммунизм - антилиберализм Разницей же является то, что в национал-социализме первична нация(от сюда приставка национал), в то время как итальянский фашизм объявляет первичным общество и государство в целом. Фашизм не ставит перед собой целью подавления какой-либо нации или расы, в то время как национал-социализм различными способами ущемляет права иных рас или наций. Сразу стоит объяснить появления ряда антисеметистких законов в Италии в период с 1938 - 1940 гг. Связано это по большему с тем, что Италия в то время близко сотрудничала с Германией и перенимала ряд законов в знак "союзничества".