Сравните карты плотности населения и природных зон в какой из природных зон наибольшая плотность населения ?Почему? пожалуйста
География
Сравните карты плотности населения и природных зон в какой из природных зон наибольшая плотность населения ?Почему? пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
) основная масса людей живет в пределах умеренного, субтропического и субэкваториального климатических поясов. 2)страны с очень высокой плотностью населения - более 200 чел. /км2 (Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Израиль, Ливан, Бангладеш, Республика Корея, Сальвадор) ; В лесной зоны, в лесостепи, складывались таким образом самые благоприятные условия для жизни . 3)Влияние природного фактора проявляется: в концентрации населения вблизи морского побережья (более 50% населения живет в пределах 200 км от побережий морей и океанов);
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