Сравните методы руководства страной в условиях политического лидерства Хрущёва и Сталина.

В методы руководства Сталина входили аресты КГБ, отправки в ссылки или в тюрьмы.Методы Сталина были силовыми. В методы руководства Хрущёва входили гуманное или силовое "подавление культа личности сталина" и паказ мощи СССР.Методы руководства Хрущёва были гуманными и силовыми. Я считатю методы руководства Хрущёва были совсем немного мягче, чем методы Сталина.