Сравните национализм, насаждавшийся в Великобритании и Германии. Сделайте вывод!??ОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!

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Сравните национализм, насаждавшийся в Великобритании и Германии. Сделайте вывод!??ОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В германии национализм имеет очень агрессивный жестокий оттенок. В англии не в такой степень. Вывод задачи у идеологий этих стран разные.
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