Сравните покровную ткань растений и эпителиальную ткань человека.1Отличительные особенности 2Общие черты.

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Ну возможно Отличительная особенность - это цвет покрова и некоторые свойства этого покрова (я имею ввиду возможность растений за счёт клеток хлорофила, являющиеся синтезирующими клетками, у человека такой функции нету). А общие черты - это защита, способность дышать, многослойная структура.