Сравните причины военных действий России против Ливонского ордены и татарских государств. Выделите среди них общие и различные.
Разное
Сравните причины военных действий России против Ливонского ордены и татарских государств. Выделите среди них общие и различные.
Ответ(ы):
Гость:
В историографии существует две основные точки зрения по поводу непосредственной причины начала Ливонской войны. Согласно традиционному подходу, Иван IV отчётливо осознавал геополитические интересы России и действовал в полном соответствии с ними. Невыплата ливонцами «юрьевской дани» рассматривается как предлог к началу войны, а сама война как неизбежная закономерность. Историки, разделяющие эту точку зрения, отмечают, что между Россией и Европой существовала «ливонская преграда», разрушение которой было необходимым для преодоления страной военно-технического или же культурного отставания. В качестве яркого примера существования такой преграды часто приводятдело Ганса Шлитте, который по заказу Ивана IV завербовал на русскую службу около 300 мастеров различных специальностей, но был задержан усилиями ливонцев, а позже казнён ими.
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