Сравните северную и южную Америку по плану характеристики географического полож??ния Короче, надо написвть сходства и различия, с помощью этого плана

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Континентальные связи между материками в настоящее время настолько слабы, что никакой общности структуры географической зональности не существует; каждый материк имеет своеобразный и вполне завершенный план географической зональности, включающий зоны приокеанических и внутриматериковых секторов. Оба материка имеют все же и ряд общих природных особенностей. Северную и Южную Америку роднит наличие единой горной системы Кордильер. Благодаря существованию этой системы, обоим материкам присуща меридиональная направленность основных элементов орографии и асимметричность, в чем проявляется основное отличие их от плана орографического строения Евразии. В противоположность Евразии, центральные и восточные части этих материков представляют собой либо равнины, либо плоскогорья, тогда как западные края имеют горный рельеф. Кордильеры являются мостом между двумя материками, облегчившим обмен флоры и фауны, благодаря чему между Северной и Южной Америкой наблюдаются определенные черты сходства в флористическом и фаунистическом составе. Но эти сходства не позволяют еще говорить об общности их флоры и фауны. В этом отношении Северная Америка имеет гораздо больше общего с Евразией, с которой она была связана на протяжении длительного периода. Наиболее существенные различия между материками определяются их географическим положением. Большая часть Северной Америки располагается в холодном и умеренном термических поясах, тогда как Южная Америка лежит преимущественно в Жарком поясе. Этим объясняются большие различия в характере зональных компонентов природы материков. В Северной Америке наибольшую территорию занимают зоны тундры и лесов умеренного пояса, в Южной Америке зоны экваториальных лесов и саванн. Наконец, необходимо обратить внимание на характер географических зон в Северной Америке. Почти во всей восточной части материка (на западе зональность видоизменена влиянием рельефа Кордильер) , зоны имеют простирание с северо-запада на юго-восток, а в южной части даже с севера на юг. Одной из замечательных особенностей физической географии Северной Америки является широкое развитие зон, протягивающихся в меридиональном направлении. Причина этого кроется в своеобразной конфигурации, размерах и устройстве поверхности материка, о чем будет сказано далее. Большую часть материка занимают территории Соединенных Штатов Америки (с Аляской св. 9,3 млн. /км2) и Канады (около 10,0 млн. км2). Значительно меньше площадь Мексики (около 2,0 млн. км2). Помимо этих государств, в Северной Америке имеются владения Дании (остров Гренландия) и Франции (острова Сен-Пьер и Микелон).