Сравните систематические категории царства растений и царства животных, Приведите примеры. срочно

Растение - царство,отдел,класс,подкласс,семейство,род,вид. Животные - царство,тип,подтип(не обязателен),класс,отряд,семейство,род,вид. Например: •Царство: животные Тип: Хордовые Подтип: позвоночные Класс: млекопитающие Отряд: примат Семейство: гоминид Род: человек Вид: человек разумный Или же с растением •Царство: растения Отдел: покрытосеменные Класс: двудольные Подкласс: розоиды Семейство: розовые Род: Роза Вид: роза обыкновенная