Сравните сумму с 1, не выполняя сложения, а затем проверьте себя с помощью вычислений a) 2/3+1/2 б) 2/3+1/6 в) 3/4+1/3

Математика

Сравните сумму с 1, не выполняя сложения, а затем проверьте себя с помощью вычислений a) 2/3+1/2 б) 2/3+1/6 в) 3/4+1/3

Автор: Гость