Сравните сумму с 1, не выполняя сложения, а затем проверьте себя с помощью вычислений a) 2/3+1/2 б) 2/3+1/6 в) 3/4+1/3
Математика
Сравните сумму с 1, не выполняя сложения, а затем проверьте себя с помощью вычислений a) 2/3+1/2 б) 2/3+1/6 в) 3/4+1/3
Ответ(ы):
Гость:
А) 2/3 + 1/2 > 1 проверяем 2/3 + 1/2 = 4/6 + 3/6 = 7/6 7/6 > 1 б) 2/3 + 1/6 < 1 проверяем 2/3 + 1/6 = 4/6 + 1/6 = 5/6 5/6 < 1 в) 3/4 + 1/3 > 1 проверяем 3/4 + 1/3 = 9/12 + 4/12 = 13/12 13/12>1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
РЕБЯТА!!!!!!! СРОЧНО!!!!!! Я ищу здесь одного мальчика, его зовут Виталик Шалычев. Он живет в Симферополе. Ему сегодня исполнилось 15 лет. Он уч...
Математика
Другие предметы
В этом петербургском монастыре в 19 веке были построены здания в характере русского узорчатого зодчества 18 века
Математика
Два сварщика сделали 48 рам Один из них работал 7 дней а другой 9 дней Сколько рам сд??лал каждый сварщик если дневная выработка у них одинаковая