Сравните углы треугольника АВС и выясните, может ли быть угол А тупым, если: АВ=АСlt;ВС
Математика
Сравните углы треугольника АВС и выясните, может ли быть угол А тупым, если: АВ=АСlt;ВС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если смотреть на твое условие, то могу сказать, что, если ab = ac и они меньше bc, то 1. Угол A может быть тупым 2. Углы b и c равны, т к треугольник равнобедренный Проверить можно легко, построй треугольник
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
Найти площадь круга, диаметр которого равен 10 ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА П??ЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА
Алгебра
Українська мова