Сравните углы треугольника АВС и выясните, может ли быть угол А тупым, если: АВ=АСlt;ВС

Математика
Сравните углы треугольника АВС и выясните, может ли быть угол А тупым, если: АВ=АСlt;ВС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если смотреть на твое условие, то могу сказать, что, если ab = ac и они меньше bc, то  1. Угол A может быть тупым 2. Углы b и c равны, т к треугольник равнобедренный Проверить можно легко, построй треугольник
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