Сравните водоросли и мхи.Какие усложнения произошли в строении мхов по сравнению со строением водорослей

Биология
Сравните водоросли и мхи.Какие усложнения произошли в строении мхов по сравнению со строением водорослей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Водоросли -  простейшие. Мхи-высшие растения, так как уних есть органы. У мхов усложнился процесс размножения, появились первые органы похожие на листья,  они вышли из воды на сушу , но наочень влажные места.
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