Сравните выражения: а+49 и 14а Помогите пожалуйста)

Сравните выражения: а+49 и 14а Помогите пожалуйста)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
A^2+49-14a=(a-7)^2 (a-7)^2>0 => a^2+49>14a
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