Сравните значения функций y=cosx и y=1/3cosx. Существуют ли значения аргумента, при которых cosxlt;1/3cosx. Ответ обоснуйте.
Алгебра
Сравните значения функций y=cosx и y=1/3cosx. Существуют ли значения аргумента, при которых cosxlt;1/3cosx. Ответ обоснуйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значения функций отличаются в 3 раза. Конечн, когда значения косинуса отрицательны cosx<1/3cosx. Это происходит на интервалах (пи/2+2пи*к, 3пи/2+2пи*к, где к -любое целое)
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