Сравните значения выражений: 0,6-5и -0,6х-5прих=5пожалуйста срочно надо хэлп
Разное
Сравните значения выражений: 0,6-5и -0,6х-5прих=5пожалуйста срочно надо хэлп
Ответ(ы):
Гость:
0.6-5>0.6x-5 при x=5
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