сравнить древний рим и древнию грецию

БОГИ Древней Греции в образе человека. Грек созерцал свое Божество. Главными богами были Олимпийские боги во главе с Зевсом. Римляне позаимствовали богов у древних греков, но главным был не только Юпитер (Зевс), а также Двуликий Янус.Боги были безликими. Римляне не имели права смотреть на своего бога. В римской религии соединились боги разных племен. _______________________________________ ЛИТЕРАТУРА греков: мифология, легенды из жизни богов, трагедии, комедии. Знаменитые драматурги: Эсхил, Еврепид, Софокл, Аристофан. Великие ученые: Сократ, Платон, Гомер. ЛИТЕРАТУРА Древнего Рима - римляне заимствовали у греков, особенно их мифологию. Большое внимание уделялось ораторскому искусству, философии. Великие поэты: Вергилий, Гораций, Овидий. ЦАРИ Древней Греции: Приам, Перикл, Александр Македонский ИМПЕРАТОРЫ Древнего Рима: Октавиан Август, Юлий Цезарь, Нерон и др. РАЗВЛЕЧЕНИЯ Древней Греции: Олимпийские, Пифийские, Панафинские,Истмийские игры, театральные представления. РАЗВЛЕЧЕНИЯ Древнего Рима: цирковые представления, гладиаторские бои, соревнования конницы, бега на ипподроме. АРХИТЕКТУРА Древней Греции: греческие ордера ( колонны) дорический, ионнический, коринфский. Храмы в антах, простиль, амфипростиль, периптер. Акрополь с храмами богини Ники, Афины Парфенос, Эрехтейоном, пинакотекой. Знаменитые архитекторы: Иктин и Калликрат. АРХИТЕКТУРА Древнего Рима:триумфальные арки, аркады, храмы в форме ротонды, Пантеон ( храм всех богов) с куполообразной крышей, акведуки, термы, Коллизей. Изобретен бетон. СКУЛЬПТУРА Древней Греции: Фидий, Мирон, Поликлет, Пракситель, Леохар, Лисипп. Главными в скульптуре были образы богов, в период эллинизма, в живописи – фаюмские портреты (образы юношей и девушек). СКУЛЬПТУРА Древнего Рима:: образы императоров – скульптурные портреты, конная статуя Марка Аврелия. МУЗЫКА Древней Греции гимны богам, музыкальное сопровождение во время театральных представлений. Музыкальные инструменты: авлос,арфа, кифара, лира, сиринга, тимпан. МУЗЫКА Древнего Рима:: сольные пантомимы под музыку. Главным для греков были красота, искусство, спорт Главное для римлян – патриотизм, мужество, железная дисциплина, подчинение закону.