Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Сравнить дроби: а) 3/7 и 2/5 б) 2/3 и 7/11
Сравнить дроби: а) 3/7 и 2/5 б) 2/3 и 7/11
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 3/7 и 2/5; 15/35>14/35, 3/7>2/5; 2) 2/3 и 7/11, 22/33>21/33, 2/3>7/11
Похожие вопросы
7,02*0,0055= ? 0,0064:0,008= ? Помогите решить.
Выполните действия (2 ЦЕЛЫХ 3/5 -5/8)РАЗДЕЛИТЬ НА 19 ЦЕЛЫХ 3/4
В треугольнике АВС угол С= 90 градусов, СИН А= 0.4, ВС= 5. найдите АВ
Какими причинами были вызваны конфликты между Испанией и Англией, Испанией и Нидерландами?
Помогите плиз Y=2x+cox x в точке x0=0
Найдите область определения функции y=3^Корень(25-х^2)
Какие физические величины мы встречаем на себе, а какие нет? (физика)
Решение примера : 3,5 + 4,5 =
ВВП составил 850 млн.р. Инфляция за год 15%. Рассчитайте реальный ВВП
Площадь боковой поверхности прямого параллелепипеда, если каждое его ребро равно 3 см
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск