Сравнить дроби: а) 3/7 и 2/5 б) 2/3 и 7/11

Сравнить дроби: а) 3/7 и 2/5 б) 2/3 и 7/11

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 3/7 и 2/5; 15/35>14/35, 3/7>2/5; 2) 2/3 и 7/11, 22/33>21/33, 2/3>7/11
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