Сравнить значения выражений -0,8х-1 и 0,8х при х=6

Сравнить значения выражений -0,8х-1 и 0,8х при х=6

Ответ(ы):

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1)-0,8*6-1=-4,8-1=-5,8 2)0,8*6=4,8 второе больше
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