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Сравнить5м и 57дм-5дм1м-2дм и 7дм
Сравнить5м и 57дм-5дм1м-2дм и 7дм
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1.)5м<57дм 2). 5дм <1м 3). 2дм <7дм
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