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сравнивать 10148кг*10т481кг 14км*1400м
сравнивать 10148кг*10т481кг 14км*1400м
Ответ(ы):
Ответил Гость:
10 т 481 кг это 10 000кг + 481 = 10481 кг ----10148кг < 10т 481кг 1 км - это 1000 м ,значит 14 км = 14000 км , 14км > 1400м
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