Среди 80000 жителей города 40% не интересуется футболом . Среди футбольных б??лельщиков 75% смотрело по телевизору финал Лиги чемпионов . Сколько жителей города смотрело этот матч по телевизору ?
Алгебра
Среди 80000 жителей города 40% не интересуется футболом . Среди футбольных б??лельщиков 75% смотрело по телевизору финал Лиги чемпионов . Сколько жителей города смотрело этот матч по телевизору ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8000*40:100=3200-не смотрело вообще 2)8000-3200=4800-смотрело всего 3)4800*75:100=3600-смотрело по телевизору ответ:3600 человек
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