Среди 80000 жителей города 40% не интересуется футболом . Среди футбольных б??лельщиков 75% смотрело по телевизору финал Лиги чемпионов . Сколько жителей города смотрело этот матч по телевизору ?

Алгебра

Среди 80000 жителей города 40% не интересуется футболом . Среди футбольных б??лельщиков 75% смотрело по телевизору финал Лиги чемпионов . Сколько жителей города смотрело этот матч по телевизору ?

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