Среди чисел -89,76 ; -3,4 ; 16 ; 3,56 ; -2 1/4 ; -8 найдите корень уравнения и с помощью подстановки проверьте их: 39,45+x=-50,31
Математика
Среди чисел -89,76 ; -3,4 ; 16 ; 3,56 ; -2 1/4 ; -8 найдите корень уравнения и с помощью подстановки проверьте их: 39,45+x=-50,31
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Корень -89,76 39,45+(-89,76)=39,45-89,76=-50,31
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