Среди чисел -89,76 ; -3,4 ; 16 ; 3,56 ; -2 1/4 ; -8 найдите корень уравнения и с помощью подстановки проверьте их: 39,45+x=-50,31

Математика

Среди чисел -89,76 ; -3,4 ; 16 ; 3,56 ; -2 1/4 ; -8 найдите корень уравнения и с помощью подстановки проверьте их: 39,45+x=-50,31

Автор: Гость