Среди данных высказываний найди общее высказывание и высказывания о существовании 1) Есть числа,у которых нет ни одного делителя 2) Каждое число имеет бесконечное число крат ных 3) Все люди знают японский язык 4...

Разное
Среди данных высказываний найди общее высказывание и высказывания о существовании 1) Есть числа,у которых нет ни одного делителя 2) Каждое число имеет бесконечное число крат ных 3) Все люди знают японский язык 4) Существуют числа,которые больше суммы своих делителей 5) Месяц всегда начинается с понедельника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)нет,у всех натуральных чисел есть хоть один делитель.2)да,если у число есть хоть есть один кратный,умножая его на любое натуральное число,получим еще один кратное,так как натуральные числы -бесконечное множества,верно высказывание.3)нет,не все люди.5)нет,месяцев 12,дней неделит7 ,это означает что есть хоть один месяц ,начинающийся понедельника,но не все месяцы.4) нет,у любого число есть хотя бы 2 делителя:1 и он сам,поэтому,число меньше суммы своих делителей хотя бы на 1. Я написал,верно или нет высказывание.наверно,только 2) общее высказывание,так как он всегда верно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Вычисли 100км20м-3км68м-59км119м
Ответить
Разное
Напишите пожалуйста сочинение на тему" почему устают ангелы"?
Ответить
Разное
20 словарных слов на тему "Интерьер"
Ответить
Разное
тірік, еріншек ,арам сйлем рау
Ответить
Разное
Музыкальный инструмент из 7 букв 5 б не духовой
Ответить
Разное
"Подаваше ему оконцемъ" - что обозначает?
Ответить
Разное
Составь из букв входящих в слово виноград существительное используемое только во множественном числе 5 букв
Ответить
Разное
Напишите простые числа , для которых выполняется неравенство 25
Ответить
Разное
5y+3(7y+18)=106 Решите.
Ответить
Разное
С какой целью автор использует высокую лексику?
Ответить