Среди данных высказываний найди общее высказывание и высказывания о существовании 1) Есть числа,у которых нет ни одного делителя 2) Каждое число имеет бесконечное число крат ных 3) Все люди знают японский язык 4...

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Ответ(ы):
Гость:
1)нет,у всех натуральных чисел есть хоть один делитель.2)да,если у число есть хоть есть один кратный,умножая его на любое натуральное число,получим еще один кратное,так как натуральные числы -бесконечное множества,верно высказывание.3)нет,не все люди.5)нет,месяцев 12,дней неделит7 ,это означает что есть хоть один месяц ,начинающийся понедельника,но не все месяцы.4) нет,у любого число есть хотя бы 2 делителя:1 и он сам,поэтому,число меньше суммы своих делителей хотя бы на 1. Я написал,верно или нет высказывание.наверно,только 2) общее высказывание,так как он всегда верно.
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