Среди десяти деталей имеется одна бракованная. Чтобы ее найти, выбирают одно изде??ие за другим и каждое проверяют. Постройте ряд распределения и найдите математическое ожидание и дисперсию числа проверенных изделий.

Математика

Среди десяти деталей имеется одна бракованная. Чтобы ее найти, выбирают одно изде??ие за другим и каждое проверяют. Постройте ряд распределения и найдите математическое ожидание и дисперсию числа проверенных изделий.

Автор: Гость