Среди десяти деталей имеется одна бракованная. Чтобы ее найти, выбирают одно изде??ие за другим и каждое проверяют. Постройте ряд распределения и найдите математическое ожидание и дисперсию числа проверенных изделий.

Математика
Среди десяти деталей имеется одна бракованная. Чтобы ее найти, выбирают одно изде??ие за другим и каждое проверяют. Постройте ряд распределения и найдите математическое ожидание и дисперсию числа проверенных изделий.
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Гость:
1235+3445=4680 это мой ответ
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