Среди десятков тысяч крупных компаний выделяются такие названия которые известн?? всему миру. низавите сферы их деятельности 1 фольксваген 2 кока-кола 3 Бритиш Петролеум 4 Макдональдс 5 хилтон 6 филипс
География
Среди десятков тысяч крупных компаний выделяются такие названия которые известн?? всему миру. низавите сферы их деятельности 1 фольксваген 2 кока-кола 3 Бритиш Петролеум 4 Макдональдс 5 хилтон 6 филипс
Ответ(ы):
Гость:
1) машиностроение2) пищевое производство3) нефтедобывающая промышленность, и сфера услуг(заправки)4) ресторан, сфера услуг5) сфера услуг(отели)6) производство бытовой техники
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