Среди десятков тысяч крупных компаний выделяются такие названия которые известн?? всему миру. низавите сферы их деятельности 1 фольксваген 2 кока-кола 3 Бритиш Петролеум 4 Макдональдс 5 хилтон 6 филипс

География

Среди десятков тысяч крупных компаний выделяются такие названия которые известн?? всему миру. низавите сферы их деятельности 1 фольксваген 2 кока-кола 3 Бритиш Петролеум 4 Макдональдс 5 хилтон 6 филипс

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