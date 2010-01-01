Среди жаб одна из самых крупных —жаба ага, обитатель Центральной и Южной Америки. Она достигает в длину 25 сантиметров, ширина её 12 сантиметров , вес до 1 килограмма. Значительную часть «ассортимента» пищи э...

Среди жаб одна из самых крупных —жаба ага, обитатель Центральной и Южной Америки. Она достигает в длину 25 сантиметров, ширина её 12 сантиметров , вес до 1 килограмма. Значительную часть «ассортимента» пищи этой жабы составляют вредители тропических сельскохозяйственных культур. Ещё в девятнадцатом веке жаба ага была завезена в Индию, где она размножилась и истребила вредных насекомых. В тридцатые годы двадцатого века сто пятьдесят экземпляров этих жаб люди привезли на самолёте на острова Тихого океана для охраны плантаций сахарного тростника. В течение нескольких лет жабы ага быстро размножились и успешно выполнили эту задачу. Впоследствии потомки этих жаб то самостоятельно, то при содействии человека расселились по Австралии и другим местам с тропическим климатом. Однако попытки поселить этих полезных животных ближе к северу оказались безуспешными. Отметим особенности жаб ага. У нихесть две железы, которые выделяют ядовитое вещество, спасающее жаб от четвероногих и пернатых врагов. А вот ещё один известный факт. В период размножения жабы издают звуки, похожие на хриплый лай собаки. Многоголосые «концерты» этих земноводных, в противоположность мелодичным звукам, издаваемым нашими жабами, производят впечатление далеко не из приятных. Несколько лет назад пять экземпляров жабы ага были доставлены самолётом в Москву. Живут они в местном зоопарке в отделе пресмыкающихся и земноводных. На обед животные получают мучных червей, мотыля и кусочки мяса. Задание 2. В тексте много информации о жабе ага. В каких абзацах содержится информация об истории её распространения по миру? Укажи их номера: . Задание 3 Как ты думаешь, почему люди пытаются расселить жабу ага по всему свету? Отметь в тексте места, которые помогут тебе ответить на этот вопрос, и запиши ответ. Задание 4 Какими примерно должны быть длина и ширина коробки, в которую можно было бы поместить крупную жабу ага при перевозке её на небольшое расстояние? Коробка должна быть не тесной, но и не просторной. Выбери наиболее подходящий ответ и отметь его знаком . Ответ: длина и ширина коробки должны быть примерно как у а) кусочка сахару; б) пенала; в) коробки из-под обуви; г) книжной полки. Задание 5 Найди в последнем абзаце по одному примеру на каждую из орфограмм, указанных в таблице. Впиши их в таблицу, не изменяя формы слова. Орфограмму подчеркни. 2 Название орфограммы Пример слова с данной орфограммой 1. Проверяемые безударные гласные в корне слова 2. Непроизносимые согласные 3. Парные согласные Задание 6. Найди во втором абзаце предложение, которое начинается со слова «однако». А. Сколько в этом предложении букв о и сколько звуков [о]? Ответ: букв о , звуков [о] . Б. Выпиши из этого предложения слова с приставкой по. Подчеркни в словах буквы мягких согласных звуков. Ответ: Задание 7. А. В тридцатые годы двадцатого века жабу ага привезли на острова Тихого океана. Обведи год, относящийся к этому периоду: 19, 193, 1030, 1930, 2130. Б. Сколько в выбранном тобой числе тысяч? сотен? десятков? единиц? Ответ: тыс. сот. дес. ед. В. Сколько лет отделяет выбранный тобой год от 2010 года? Ответ:______ лет.