Среди перечисленных экологических факторов нельзя отнести к группе абиотических : А)влажность Б)свет В) конкуренцию за пищу Г)температуру

Биология

Среди перечисленных экологических факторов нельзя отнести к группе абиотических : А)влажность Б)свет В) конкуренцию за пищу Г)температуру

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