Среди перечисленных экологических факторов нельзя отнести к группе абиотических : А)влажность Б)свет В) конкуренцию за пищу Г)температуру
Биология
Среди перечисленных экологических факторов нельзя отнести к группе абиотических : А)влажность Б)свет В) конкуренцию за пищу Г)температуру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же конкуренцию за пищу
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