Среди предложений 1–8 найдите предложение с обособленным приложением. Напишите номер этого предложения.(1)На хуторе сон и тишина. (2)Мы идём вдоль низ кого, белого под луной заборика, по-южному сложенного из плоского дикого камня. (3)Такое чувство, словно и родился я здесь, и прожил здесь жизнь, и теперь возвращаюсь домой. (4)Громко стучу в раму окна. (5)Нечего спать, раз мы вернулись. (6)И сейчас же распахивается дощатая дверь. (7)Панченко, ординарец мой, сонный, зевающий, босиком стоит на пороге. – (8)Заходите, товарищ лейтенант.