Среди приведенных лиц укажите современников: а. галицкий князь Ярослав Осмомылл б. киевский князь Ярослав мудрый в. патриарх Филарет г. хан Золотой Орды Мамай д. митрополит Иларион е. княгиня Ольга ж. варяг Рюрик з. виз...
История
Среди приведенных лиц укажите современников: а. галицкий князь Ярослав Осмомылл б. киевский князь Ярослав мудрый в. патриарх Филарет г. хан Золотой Орды Мамай д. митрополит Иларион е. княгиня Ольга ж. варяг Рюрик з. византийский император Константин Мономах Заранее большое спасибо!❤
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Гость:
Я не знаю честно через 10 минут скажу
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