. Среди утверждений, касающихся свойств солей с точки зрения электролитической диссоциации, укажите неправильное. А) CaCl2 + H2SO4 → схема реакции солей с кислотами, если один из продуктов удаляется из реакции. В) Fe2+ + 2OH-...

Химия
. Среди утверждений, касающихся свойств солей с точки зрения электролитической диссоциации, укажите неправильное. А) CaCl2 + H2SO4 → схема реакции солей с кислотами, если один из продуктов удаляется из реакции. В) Fe2+ + 2OH- → схема реакции со щелочами, если один из продуктов выпадает в оса-док. С) HCl + K2SO4 → схема реакции между солями. D) Pb2+ + SO42- → PbSO4 схема качественной реакции на сульфаты
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Гость:
Среди утверждений, касающихся свойств солей с точки зрения электролитической диссоциации, укажите неправильное. С) HCl + K2SO4 → схема реакции между солями.
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