Среднее арефметическое ряда состоящего из 9 чисел равно 13 из этого ряда вычеркнул?? число 3 Чему равно среднее арефметическое нового ряда чисел

Алгебра
Среднее арефметическое ряда состоящего из 9 чисел равно 13 из этого ряда вычеркнул?? число 3 Чему равно среднее арефметическое нового ряда чисел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числа-x (x+x+x+x+x+x+x+x+x):9=13 9x=13*9 9x=117:9 x=13-число 9-3=6-осталось (13+13+13+13+13+13):6=13
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