Среднее арефметическое ряда состоящего из 9 чисел равно 13 из этого ряда вычеркнул?? число 3 Чему равно среднее арефметическое нового ряда чисел

Алгебра

Среднее арефметическое ряда состоящего из 9 чисел равно 13 из этого ряда вычеркнул?? число 3 Чему равно среднее арефметическое нового ряда чисел

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