Среднее арифметическое четырех чисел равно -7,2. первое число равно 6,9, второе в три раза меньше его, а третье равно -11,2. Найдите четвертое число.

Математика
Среднее арифметическое четырех чисел равно -7,2. первое число равно 6,9, второе в три раза меньше его, а третье равно -11,2. Найдите четвертое число.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6,9 2)6,9:3=2,3 3)-11,2 4)7,2/4=-1,8. 6,9+2,3+(-11,2)=-2. -2-(-1,8)=0,2
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