Среднее арифметическое четырех чисел равно -7,2. первое число равно 6,9, второе в три раза меньше его, а третье равно -11,2. Найдите четвертое число.

Математика

Среднее арифметическое четырех чисел равно -7,2. первое число равно 6,9, второе в три раза меньше его, а третье равно -11,2. Найдите четвертое число.

Автор: Гость