Среднее арифметическое двух чисел 7,а значение развязки квадратов равна 14, найдите значение суммы квадратов этих двух чисел
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Среднее арифметическое двух чисел 7,а значение развязки квадратов равна 14, найдите значение суммы квадратов этих двух чисел
Ответ(ы):
Гость:
все правильно, а методы я не помню уже
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