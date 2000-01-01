среднее арифметическое двух чисел равно 5,6. Известно, что первое число составляет 60% их суммы. Найдите 2 число.

Пусть х- первое число, а у -второе число, тогда их среднее арифметическое равно (х+у):2=32,5. Пусть 30% первого на 0,25 больше 25% второго числа, тогда имеем, что 0,3х-0,25у=0,25. Составим и решим систему уравнений:(х+у):2=32,5,0,3х-0,25у=0,25;/*100 х+у=65,30х-25у=25; х=65-у;30(65-у)-25у=25; х=65-у,1950-30у-25у=25; х=65-у,-55у=-1925; х=65-у,у=35; х=30,у=35. 30-первое число,35-второечисло. Ответ:30 и 35.